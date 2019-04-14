Dev derbi başladı

Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE - GALATASARAY
STAT: Ülker
HAKEM: Ali Palabıyık
VAR: Bülent Yıldırım
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Valbuena, Elif Elmas, Victor Moses, Soldado.
: Volkan, Isla, İsmail, Alper, Şener, Ayew, Zajc, Jailson, Neustadter, Sadık
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mbaye Diagne.
Galatasaray'ın Yedekleri: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Emre Akbaba, Mitroglou, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo, Muğdat.