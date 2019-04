Muslera'dan şampiyonluk yorumu

Fernando Muslera 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Muslera'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'nun yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Muslera, "Maçtan daha önemli şey, bugün ısınmaya çıkarken giydiğimiz bir tişört vardı. İki efsane vardı, forma değiştiriyorlardı. Metin Oktay ve Can Bartu... Futbol bir spor, bunu unutmamak lazım. Buradan tüm Fenerbahçe camiasına ve Can Bartu'nun ailesine başsağlığı dilemek istiyorum" dedi.

"Şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan biriydi"

Şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan birine çıktıklarını söyleyen Muslera, "Burada üç puan çok önemliydi, şampiyonluk yolundaki en önemli maçlardan biriydi. Maçın genelinde iyi oynadık, rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı artırdık. Pozisyonlara girdik, son vuruşlarda iyi değildik, daha etkili olmalıydık. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, tek pozisyonları gol oldu. Yapacak bir şey yok, şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçtı ama olmadı" diye konuştu.



"Şampiyon olmak istiyoruz"

Şampiyonluk yarışı hakkında yorum yapan Muslera şöyle konuştu: "Bu saatten sonra bizim elimizde değil. Bundan sonra kalan maçlarda mücadele edeceğiz. Artık bu saatten sonra maç isminin önemi yok. Bugün Fenerbahçe'nin herhangi bir hedefi yok, bizden puan alabiliyorlar bugün. Bu demek ki her maçta olabiliyor. Tüm maçlara aynı konsantrasyonla devam edeceğiz. Yolun sonuna kadar devam edip şampiyon olmak istiyoruz. Ama artık ipler bizim elimizde değil."