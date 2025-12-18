Zehra Kınık'ın cezası 4 yıl 2 ay hapisten 2 yıl 6 ay hapse düştü

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, çarptığı motosiklette bulunan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davanın 26 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, 2 yıl süreyle ehliyetine el konulmuş, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verilmişti.

KARAR İSTİNAFTAN DÖNDÜ

Kazada yaralananların şikayetlerini geri çekmesi üzerine kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlayan davanın 2’inci duruşması bugün gerçekleşti.

15.00 sıralarında başlayan duruşmaya Zehra Kınık ve avukatları da katıldı.

"MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖDEDİK..."

Kınık’ın avukatları karar öncesi yaptıkları savunmada, Barlasçeki’nin annesine maddi tazminat ödemesinin yapıldığını, Motosiklet sürücüsünün maddi manevi tazminatlarının ödendiğini ve yaralılar ile Barlasçeki’nin babasının şikayetlerinden vaz geçtiğini belirterek, kararın bu hususların dikkate alınarak verilmesini talep etti.

“Taksirle 1 kişinin ölümüne neden olmak” suçundan yargılanan Kınık’ın avukatı, “Barlasçeki’nin ölümüne neden Yavuz Selim Öztürk’tür. Bu olayda bu (Kınık) ailesinin hiçbir kusuru yoktur” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra kararını açıklayan İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Zehra Kınık hakkında bu kez 2 yıl 6 ay hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağının devamı yönünde karar verdi.