Son zamanların en iyi Trabzonspor'u

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonra 28. hafta itibarıyla en iyi dönemini yaşıyor. Sezona sıkıntılı başlamasına rağmen, mali yapılanma çerçevesinde futbolcu kadrosunda da yeniden yapılanmaya giden Trabzonspor, sancılı bir süreç geçirmesine rağmen sportif olarak hedefini büyük ölçüde gerçekleştirmiş durumda. Avrupa kupalarına katılma doğrultusunda üst basamakları zorlamayı sürdüren Karadeniz ekibi, Bursaspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak seriyi sürdürdü.

Bordo-mavililer, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek puanını 49'a çıkardı. Trabzonspor, elde ettiği 49 puanla 2010-11 sezonundan sonraki en iyi 28 haftalık dönemini yaşadı.



Karaman, 2010-11 sezonunda yardımcı antrenördü

Trabzonspor'da 2010-11 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı. Söz konusu sezonun ardından bordo-mavililer bu kez takımın başında teknik direktör olarak yer alan Ünal Karaman’la son 8 sezonun en iyi dönemini yaşadı.

Karadeniz ekibi 2010-11 sezonunda 28 hafta sonunda 66 puan toplamış ve ligin zirvesinde yer almıştı.