Erol Bulut'un hedefi ilk 6

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligde hedeflerinin ilk 6 içerisinde yer bulmak olduğunu söyledi.



Süper Lig'de geride kalan 28 haftada topladığı 38 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Takımın stoperi Arturo Mina'nın çocukları da antrenmanı takip etti. İdman sahasına giren Mina'nın çocukları, teknik heyet ve futbolculara keyifli anlar yaşattı.



"İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlarla 3-0'ı yakalayıp, bitirebilirdik"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 28'inci haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla değerlendirerek, "Maç tam istediğimiz gibi başladı. İlk dakikadan itibaren baskılı ve agresif oynamak istiyorduk. Nitekim öyle de başladık ve 6'ncı dakikada istediğimiz golü de penaltıdan bulduk. 4 dakika sonra Kamara ile birlikte net bir pozisyon bulduk. Boş kaleye gol atamayınca, o topun dönüşü kornere çıktı ve gol oldu. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlarla 3-0'ı yakalayıp, bitirebilirdik. Net pozisyonlarla birlikte penaltı kaçırdık. İkinci yarıda baskılı oynadık. Yine 2-3 pozisyonumuz var. Ama yakaladığınız pozisyonları gole çeviremediğiniz zaman maalesef sahadan bir puanla ayrılıyorsunuz. Futbolcularım ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarı biraz daha agresif, daha çok isteseydik ve son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsaydık maçı 3 puanla tamamlayacaktık" dedi.



"Adımızı finale yazdırmak istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor maçının geride kaldığını, önlerindeki Trabzonspor maçına bakacaklarını ifade eden Bulut, "Zor bir maç. Bundan sonra bütün maçlar final niteliğinde olacak. Trabzonspor maçının ardından Galatasaray ile ikinci ayak kupa maçımız var. O maçı da kazanıp, adımızı finale yazdırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"İkinci penaltıyı ben olsam merkeze atardım"

Bulut, Adem'in ikinci penaltıyı kaçırmasıyla ilgili, "İlk penaltıyı çok iyi bir şekilde kullandı ve gole çevirdi. Adem, tecrübeli bir futbolcu. İkinci penaltıyı aynı köşeye değil de ben olsam merkeze kullanırdım. Daha iyi bir tercih olurdu ama sonuçta futbolcumuz aynı köşeyi seçti ve penaltıyı kaçırmış olduk" diye konuştu.



"Trabzonspor'dan puan yada puanlar almaya çalışacağız"

Kupa ve lig hedeflerine de değinen Bulut, şunları söyledi: "Sezon başında, ligde ilk 10 içerisinde olma hedefimiz olduğunu ifade etmiştim. Ondan sonra ilk 6 olarak bunu açıkladık. Hedefimiz ilk 6 içerisinde yer bulmak. Futbolcularımız da onun bilincindeler. O şekilde da sahaya çıkıp, Trabzonspor deplasmanından istediğimiz puan ya da puanları almaya çalışacağız. Oradan alacağımız iyi bir sonuçla, kupa maçına da inşallah moralli bir şekilde çıkacağız. O da final niteliğinde bir maç. İnşallah orada var gücümüzü sahaya yansıtıp, adımızı finale yazdıracağız."