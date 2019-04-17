Gümüşdağ: 4 yıldır şampiyon belliyse...

Medipol Başakşehir Kulübü Göksel Gümüşdağ, Merkez Hakem Kurulu'na yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Ligde geçen hafta 2 derbi oynandığını belirten Gümüşdağ, "Bu 2 derbiden sonra şu andaki fikstürde bir değişiklik oldu. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi iddiasını yakalamış oldu. Artık bir rakip değil, 2 rakiple yarışa devam ediyoruz. Baktığımızda Başakşehir 5 puan önde. Cumhuriyet Başsavcılığına Galatasaraylı yönetici için suç duyurusunda bulunduk ve TFF'ye bir başvuru yaptık. Bir yöneticinin kameralar karşısında, yüz binlerin karşısında açık beyanı var. Görüntüler, belgeler elimizde, şampiyon belli ifadeleri var" dedi.

Kimsenin ulaşamadığı belgeler ve ses kayıtlarına Galatasaraylı yönetici nasıl ulaşmıştır? diyen Gümüşdağ, "Şiddet, tehdit, ifadelerin içinde her şey var. Başakşehir 4 yıldır ilk 4'te, Avrupa'nın en az gol yiyen takımı. Biz bunun altında kalmayız. Başakşehir Futbol Kulübünün emeğini yıpratmak kimsenin haddine değil. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu olayı acilen soruşturmasını talep ettik. Hepimizin arzusu adil bir yönetim. Eski sözler belgesiz, bilgisiz olmaz." ifadelerini kullandı.

"Elinde belgeler varsa paylaş, yoksa Başakşehir Futbol Kulübü'nden özür dile. Bizim de bilmediğimiz bir şey varsa açıklansın. 4 yıldır şampiyon belli ise, geçen sezon niye Galatasaray'dı? Biz bunu yapabiliyorsak, 4 yıldır neden yapmadık? VAR kayıtları, IFAB'a göre kulüplerle paylaşılamaz. TFF'ye bunu paylaştınız mı diye sorduk, paylaşmadık dediler. Hukuk dışı elde ediliyorsa, bunlar nasıl elde etti? Bu kadar yıldır şampiyonluk yarışı yapıyoruz, hiçbir kulübü böyle itham etmedik. İki derbi oynandı ve fikstür başka noktaya girdi. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi iddiasına yakın. Ben kulübümün haklarını konuşuyorum. Hepimiz Türk futboluna destek, katkı sağlamamız lazım. Ulu orta her kelimeyi ağzımıza alamayız. Hakem hataları bize de yapılıyor. 7,5 dakikalık bir video yapmışlar, normalde 1 dakikayı geçemezler. Biz de video yapsak, 9 dakikayı bulur. Yine aynı rakiple oynadığımız maçta Ali Palayıbık'tı hakem, Elia golü attı ve verilmedi. Biz sadece 'Elia içeride ağlıyor, Allah'a havale ediyoruz' dedik."

"Şampiyon olursanız tebrik bekler misiniz?" sorusuna ise Göksel Gümüşdağ: "Hem tebrik beklerim, hem de tebrik ederim. Futbolda şampiyon olmak da, olmamak da var. Bütün spor kurallarında genel kuraldır, alkışlamak bize onur verir." yanıtını verdi.