Fenerbahçe'den gurbetçi mektubu

ransferde bu sezonki gibi hayal kırıklığı yaşamak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncu seçiminde hata payını en aza indirmek için büyük çaba sarf ediyor. 2019-20 sezonu kadrosu için 3 farklı koldan ilerlenmesi planlanıyor.

Brezilyalı eski futbolcular ülkelerinde genç yetenek arıyor

Altyapıların başına, bu konuda uzman olan ve dünya çapında tanınan David Badia ile Serdar Dayat’ı getiren sarı lacivertli yönetim, hem gelecek sezon hem de sonraki dönemde öncelikle kendi özkaynaklarından faydalanmayı amaçlıyor. Kadro mühendisliğinin merkezine ‘gençleşme operasyonu’ mantalitesinin oturtulacağı belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, transfer konusunda geçmişte sarı lacivertli formayı giyen eski futbolcularla da iş birliği yapıyor. Başta Alex de Souza, Luciano, Deivid de Souza ve Mehmet Aurelio gibi Brezilyalılar olmak üzere, yabancı ve yerli eski futbolcular, genç yetenek avına çıkıyor ve tespit ettikleri isimleri kulübe bildiriyor.

‘Potansiyeli yüksek Türk antrenörleri de bize bildirin’

En önemli aşamalardan biri ise; Avrupa’daki yetenekli ve potansiyelli Türk gençlerine yönelik... Her biri ‘elçilik’ gibi görülen Avrupa ülkelerindeki taraftar derneklerine birer mektup gönderilerek, “Kendi bölgenizdeki yetenekli Türk gençleri tarayıp, sonuçlarını bize bildirin” mesajı verildi. 16-21 yaş arasındaki gençlere dair atılacak her hamlenin, kulübün oyuncu izleme şefi Serhat Pekmezci’nin bilgisi ve koordinatörlüğü dahilinde yürütülmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe yönetimi tarafından gönderilen mektuplarda, Avrupa’da takım çalıştıran, potansiyeli yüksek Türk antrenörlerin isimlerinin de kulübe bildirilmesi talep edildi.