İBB davasında büyük gerginlik... Mahkeme başkanı salonu terk etti, 31. oturum görülemedi: 'İktidara yakın gazeteci, savcı-hakim koridorunda'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik açılan; aralarında görevinden uzaklaştırılan seçilmiş İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 77 tutuklu 414 sanıklı davada dokuzuncu haftaya girildi.

31’inci oturum ise bugün yaşanan gerginlik sebebiyle görülemedi. Duruşma yarına ertelendi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

Cumhuriyet, duruşmada yaşananları Silivri'den bildirdi.

İşte İBB Davası'nın 31. gününde yaşananlar...

12.30 | FERHAT MURAT'IN 'KORUMASI' GAZETECİLERİ ENGELLEDİ!

Öte yandan iktidara yakın gazeteci Ferhat Murat'ın "koruması" olduğu öğrenilen şahıs, gazetecilerin soru sormasını engellemeye çalıştı.

O anlar kameraya yansıdı...

Basın mensubu olduğunu belirten kişi, olayların akışını öğrenmek isteyen başka bir basın mensubunu koruması aracılığıyla engelliyor!



12.01 | İMAMOĞLU: "ALGI YÖNETİMİ YAPMAK İSTİYORLAR"

Sanıklar ve avukatlar, iktidara yakın gazeteci Ferhat Murat’ın koridorda beklerken sanıklara kafa sallayarak "Aynen, aynen" dediğini aktararak sanıklara da parmak salladığını öne sürdü.

Avukatlar, sanıkların Adem Soytekin gibi, kendilerini güvende hissetmediğini belirterek tutanak tutulmasını istediğini aktardı. Avukatlar konu hakkında ekteki tutanağı yazarak imzaladı.

İmamoğlu salondan çıkarken izleyicilere şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki yargı heyeti, yargılama yapmak istemiyor. Bugün yaptığı şey yargılama yapmak istememektir çünkü yandaş medyayı, kimsenin giremediği bir yere alıp oradan bizim arkadaşımıza parmak sallamasını sağlayan bir akıl, yargılama yapmak istemiyor, algı yönetimine devam ediyor. Biz mücadelemize devam edeceğiz."

Ferhat Murat ise, gazetecilerin sorularına karşı, kendini böyle savundu...

11.50 | DURUŞMA ERTELENDİ

İBB Davası’nın 31.celsesinde duruşma, avukatlar ve mahkeme heyeti arasında yaşanan gerginlik üzerine ertelendi.

Salonda bekleyiş sürerken mahkeme heyetinin adına mikrofonla konuşan mübaşir "Bugün duruşma yapılmayacak. Yarın devam edecek" anonsunda bulundu.

Avukatlar duruma tepki gösterdi. Salon boşaltılıyor.

AVUKATLAR TUTANAK TUTTU

Öte yandan avukatlar, yaşananlara ilişkin tutanak tuttu.

11.30 | AVUKATLAR: "İKTİDARA YAKIN GAZETECİ SAVCI-HAKİM KORİDORUNDA"

Salonda bekleyiş sürerken avukatlar, iktidara yakın gazetecilerden Ferhat Murat’ın savcı ve hakimlerin kullandığı, arka koridorda bulunan adli personel kısmında görüldüğünü söyledi.

Avukatlar ve gazeteciler duruma tepki gösterirken bir avukat “Biz oraya gidemiyoruz, gazeteciler de gidemiyor, o nasıl orada?” diyerek bağırdı.

Avukat Yiğit Akalın ise "Bu kişi hakimin yanına gidebiliyor ben gidemiyorum bu kişinin ayrıcalığı ne? Ferhat Murat nereden girdi?” dedi.

İmamoğlu, “Adam oradan paylaşım yapıyor, yalan haber yapıyor. Gel buradan haber yap” diye bağırdı.

Aykut Erdoğdu’nun eşi Tuba Torun ise “Ferhat Murat sana halka yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan dava açacağım” dedi.

Ferhat Murat ise basın odasında şu an korumasıyla birlikte. Salona girmediğine dair gazetecilerle polemiğe giriyor.

11.20 | DİLEK İMAMOĞLU: "ÇIKMIYORUZ, GELİN YAKA PAÇA ÇIKARTIN"

İBB Davası'nda duruşma başlamadan verilen ara sonrası kadın tutuklular salonu terk ederken İmamoğlu ve diğer erkek tutuklular salonda kaldı.

İmamoğlu, hakimin salonu terk etmesine tepki gösterirken "Biz pinpon topu muyuz? Oradan oraya sürükleniyoruz. Çocuk oyuncağı değil, bunlar insan" tepkisinde bulundu.

Salonda görevli jandarma, salonu terk etmeyen tutukluların salondan ayrılmasını isterken tutuklular bunu reddetti. Sesini yükselten İmamoğlu "Ben buradayım, yaka paça çıkarın beni" tepkisinde bulundu.

Seyirci sıralarındaki Dilek İmamoğlu “Çıkmıyoruz, o zaman tutukluları bıraksınlar, gelin yaka paça çıkartın” dedi.

Jandarma, şu an seyircilerin de gazetecilerin de avukatların da gazetecilerin de salondan çıkmasını istiyor.

11.10 | SAVUNMALAR BAŞLAMADAN ARA VERİLDİ

İBB Davası’nda 31.gün gergin başladı. Duruşmada ilk olarak Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın avukatlarından Kaptan Yılmaz, dosyaya sunduğu bir flaş belleğin akıbetini mahkeme heyetine sordu.

Daha sonra İmamoğlu ve Mehmet Pehlivan’ın avukatlarından Tora Pekin söz aldı. Pekin, bir sonraki tutukluluk incelemesi öncesi tutuklulara ve avukatlarına söz verilmesini talep etti. Pekin ayrıca, tutukluluk incelemesinin ayda bir değil her Perşembe günü yapılması gerektiğini belirtti.

Pekin’in ardından söz alan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya ise “Açıkçası Mehmet Pehlivan’ın savunması sırasında önce Adem Soytekin’e söz vermeniz sonra tahliye etmeniz mizansen gibi geliyor” deyince mahkeme başkanı tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı, “Bu üslupla devam ederseniz sizi salondan çıkarırım” cevabını verince diğer avukatlar duruma tepki gösterdi.

Sonrasında söz alan Necati Özkan’ın avukatlarından Kazım Yiğit Akalın da “Bir sene boyunca avukatlar tahliye talebinde bulunamayacak mı? Allah'ın Fethullaçıları bile mahkemede iki haftada bir tahliye talebi alıyordu. İnfazı dolmuş insanlar tahliye olamayıp 400 yılla yargılananlar (Adem Soytekin) tahliye olunca zorlandık, meramımızı anlatmak zorunda kaldık. Bu talebi o yüzden iletiyoruz. 4 bin sayfalık iddianamenin sorumlusu biz de değiliz, siz de değilsiniz, sanıklar da değil.”

Avukatların ısrarlarının sürmesi üzerine mahkeme başkanı, duruşmaya ara vererek salonu terk etti. Tepki gösteren İmamoğlu ve çok sayıda tutuklu, salonu terk etmiyor.

Dava Cebeci Maden Sahası'na yönelik suçlamalar kapsamında yapılacak savunmalarla devam edecek. İlk savunmayı, firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde ofis görevlisi olarak çalışan Ahmet Güldü yapacak.

Daha sonra ise İmamoğlu'nun lise arkadaşı Hakan Karanis'in savunma yapması bekleniyor.

İBB DAVASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA DOKUZUNCU HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 37 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

33 İSİM TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı olan İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü olan Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi olan Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verildi.