Ajax için maçlar ertelendi

Şampiyonlar Ligi'nde önce Real Madrid'i daha sonra da Juventus'u eleyerek çok büyük bir sürprize imza atan Ajax'a bir destek de Hollanda Futbol Federasyonu ve Eredivise kulüplerinden geldi. Kırmızı-Beyazlı kulübün Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi Tottenham'a karşı enerjisini koruyabilmesi adına Hollanda Futbol Federasyonu ve lig ekipleri ortak bir karar alarak 33. hafta karşılaşmalarını erteledi. Karar, oy birliğiyle alındı. Bir kulüp dahi aleyhte oy kullansa karşılaşmalar ertelenmeyecekti.