'Proje Takım'ı VAR kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karadeniz ekibi, 62. dakikada Vedat Muriç'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Başakşehir galibiyet için bastırsa da Rizespor akıllı bir savunma yaptı ve rakibine pozisyon şansı vermedi. 90+3. dakikada ceza alanında topu ayağına alan Mahmut Tekdemir, Musa Çağıran tarafından düşürüldü: Hakem Hüseyin Göçek pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltıya hükmetti. Edin Visca, 'Panenka penaltısı'yla takımı adına 1-1'lik beraberliği sağladı. Bu sonuçla, lider Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e inmiş oldu.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Mert Günok, savunmada Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia, forvette ise Robinho ilk 11'iyle takımını sahaya sürdü. İstanbul ekibinde Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Rize taraftarından yoğun ilgi

Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada konuk ekibin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu. Karadeniz ekibinin taraftarları maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Turuncu-lacivertli taraftarların karşılaşmaya ilgisi ise düşük kaldı. Medipol Başakşehirli futbolcular karşılaşma öncesinde sahaya üzerinde "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı.





Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Adebayor), Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 83 Bajic), Elia (Dk. 72 Arda Turan), Robinho

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Saadane, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Boldrin (Dk. 90+8 Çınar Tarhan), Mustafa Saymak (Dk. 83 Orhan Ovacıklı), Umar (Dk. 90+3 Nakoulma), Vedat Muric



Sarı kartlar: Azubuike, Boldrin, Umar, Musa (Çaykur Rizespor)



Goller: Dk. 62 Muriç, Dk. 90+6 Visca (Pen.)