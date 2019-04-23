Altıntop kardeşler paralarını faiziyle alacak

İstanbul'da, bir bankadaki mevduat hesapları boşaltılan milli futbolcular Hamit ve Halil Altıntop kardeşler, zararlarının giderilmesi için bankaya açtıkları davayı kazandı.

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, bankanın kusurlu olduğuna hükmedip Altıntop kardeşlere ait dolandırılan paranın faiz ile birlikte bankadan tahsil edilerek kendilerine verilmesine hükmetti. Altıntop kardeşlerin milli takım primlerinin yatırılması için 2005 yılında bir bankanın Etiler Şubesi'nde hesap açılmıştı.

İki kardeşin hesaplarından 1 milyon liranın üzerinde para çekildiği belirlenmiş, milli oyuncular suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başlatılmıştı.