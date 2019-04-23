Fikret Orman: Pişmanlık yaşıyoruz

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim Burak konusundaki tavrımız ilk günden bu yana aynı. Burak çok iyi Beşiktaşlı, bunu her yerde, her zaman söylüyor. Babası Fikret Ağabey de tanıdığımız, sevdiğimiz bir ağabeyimiz. Taraftarlarla arasında ara sıra böyle durumlar yaşanabilir. Şu anda daha erken gelmemesinin de pişmanlığını yaşıyoruz."



"Ligin bitimine 5 hafta var. Kalan 5 haftada inşallah hakemlerimizin 'taraf' olarak hata yapmadığı bir sezon sonu olur.12 Mayıs'ta bir seçim var ve kimse mayıstan önce bizden teknik direktör açıklaması beklemesin. Kim seçilirse gelir ve teknik direktörünü açıklar."