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Fikret Orman: Pişmanlık yaşıyoruz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz meselesi ve yeni teknik direktör adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2019 Salı, 13:59

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim Burak konusundaki tavrımız ilk günden bu yana aynı. Burak çok iyi Beşiktaşlı, bunu her yerde, her zaman söylüyor. Babası Fikret Ağabey de tanıdığımız, sevdiğimiz bir ağabeyimiz. Taraftarlarla arasında ara sıra böyle durumlar yaşanabilir. Şu anda daha erken gelmemesinin de pişmanlığını yaşıyoruz."

"Ligin bitimine 5 hafta var. Kalan 5 haftada inşallah hakemlerimizin 'taraf' olarak hata yapmadığı bir sezon sonu olur.12 Mayıs'ta bir seçim var ve kimse mayıstan önce bizden teknik direktör açıklaması beklemesin. Kim seçilirse gelir ve teknik direktörünü açıklar."

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Fikret Orman, Burak Yılmaz