Galatasaray'da yılın sporcusu Sofiane Feghouli...

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antremandan sonra, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu tarafından Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Sofiane Feghouli'ye ödülü takdim etti.

Bu sezon oynadığı 34 maçta 9 gol 5 asistle takıma büyük katkı sağlayan 30 yaşında ki Cezayir'li futbolcu Galatasaray'ın hücumda ki en büyük silahı oldu.