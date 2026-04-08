Özgür Özel'in katılacağı açılış öncesi pankart krizi!

8.04.2026 14:43:00
İBB tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla açılacak Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılışı için asılan “Bırakın Resul Emrah Şahan işini yapsın” pankartı polis tarafından kaldırılmak istendi. Yurttaşların ve CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal’ın tepkisi sonucu pankart indirilmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şişli’de hayata geçirilen Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılışı bugün yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın da katılacağı açılışta tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da unutulmadı.

Açılışın yapılacağı halı sahaya “Bırakınız Resul Emrah Şahan işini yapsın” yazılı pankart asıldı. Polisin talimatı ile pankart indirilmek istendi.

Yurttaşların ve CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal’ın tepkisi sonucu pankart yerinde kaldı.

İlgili Haberler

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 2 yıllık süreci değerlendirdi: 'Benim çağrım nettir, bırakın işimizi yapalım'
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 2 yıllık süreci değerlendirdi: 'Benim çağrım nettir, bırakın işimizi yapalım' 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ikinci yıl dönümünde, Şişli halkının demokratik iradesiyle göreve gelen Resul Emrah Şahan tutuklu bulunduğu Silivri Marmara Cezaevi'nden 2 yıllık süreci değerlendirdi. Şahan, "Şişli halkının talebi açıktır: Seçilmiş iradenin göreve dönmesi, yarım kalan hizmetlerin tamamlanması, duran projelerin yeniden başlaması. Benim çağrım da nettir: Bırakın işimizi yapalım" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda 9. celse: Resul Emrah Şahan'dan çarpıcı savunma! 'Müteahhitlerin istediğini yapmadığım için tutukluyum...'
İBB'ye yönelik, aralarında tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 402 sanıklı davada 3. haftaya girildi. 9. celse ise bugün görülüyor. Mahkeme başkanı, CHP'li 5 vekilin duruşma salonuna girişini yasakladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın savunması başladı. İşte İBB Davası'nın 9. celsesinde anbean yaşananlar...
İstanbul Valiliği’nden Resul Emrah Şahan’ın savunmasına yanıt
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın İBB Davası'ndaki savunmasına İstanbul Valiliği'nden yanıt geldi.