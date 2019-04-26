Trabzonspor, İstanbul'a doğru yola çıktı

Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket etti. Saat 14:30 sularında Trabzon'dan, İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafilede 20 futbolcu yer aldı. Taraftarlar da takımlarını sloganlarla uğurladı.

Karadeniz ekibinde Onazi dışında sakat oyuncu bulunmazken, hafta içinde tedavi olan ve antrenmanlarda fazla yer almayan Ekuban da takımla birlikte İstanbul'a gitti.