Ersun Yanal: Yarın söyleyecek sözlerimiz olacak

"İki başlıkta konuşmak lazım. Teknik ve hakem yorumu. Teknik açıdan hiçbirimizin mutlu olmadığı hatta üzüldüğü bir sonuç. Oyuncularımızın 10 kişi kaldıklarında koyduğu karakteri övebiliriz ama Fenerbahçe bunları aşacak, geçecek."



"F.Bahçe bunlara alışık değil, bu pozisyonda oynamaya alışık değil. Bizim Kayserispor maçıyla MHK değişti. Fenerbahçe bu kadar kolay ve hızlı yıpratılacak takım değil. Bu kadar kolay çıkan kartları ve ortaya konan tavrı hak etmiyor. Bu kartlar geleneksel hale geldi."



"Yarın büyük ihtimalle medya bölümündeki arkadaşlarımız bu hakem kararlarıyla ilgili açıklama yapacaktır."



Öte yandan, Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından basın toplantısında soru almayacağını söyledi ve bunun üzerine basın mensuplarının bir bölümü ayrıldı.