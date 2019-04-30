Yozgatspor’a moral yemeği

TFF 3’üncü ligine terfi edebilmek için önümüzdeki Pazar günü Ordu’da Gümüşhane Kelkit Hürriyetspor takımı ile karşılaşacak olan Yozgatspor’a, Sorgun eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek tarafından moral yemeği verildi.

Play-off eleme maçı öncesinde yönetici, futbolcu, teknik heyetin katılımı ile verilen yemekte, Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi futbolculara moral verildi. Hedefini 3’üncü lig olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları, önümüzdeki Pazar günü oynayacakları maçı da kazanıp, Yozgatspor’u hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi.

Kulüp Başkanı Kazım Arslan ise şunları söyledi. Arslan ‘’Lig maratonunu iyi bir performans ile tamamladık. Ancak işimiz henüz bitmedi. Pazar günü Ordu’da Kelkit Hürriyetspor ile çok önemli bir final maçına çıkıyoruz. Bu maçı her ne pahasına olursa olsun kazanacağız. Biz sadece yönetim olarak değil, Şehir olarak, Yozgat olarak, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan tüm Yozgatlılar ile geçmişte bu takımda forma giymiş olan eski sporcularımız, spor adamlarımız sizlerin bu son 90 dakikayı da başarıyla noktalayacağınıza inanıyor, güveniyoruz. Bugün burada bizi ağırlayan eski Sorgun Belediye Başkanı sayın Ahmet Şimşek ve oğlu Tarık Şimşek’e çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Arslan ayrıca, Kayserispor deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuların taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeten Josef Sural’ın ailesine, yakınlarına ve yönetimine başsağlığı dileklerinde bulundu.