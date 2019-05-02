Mustafa Cengiz kritik haftalar öncesi çağrıda bulundu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ligde son 4 haftaya girilirken, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), hakemleri kura ile belirlemesi gerektiğini söyledi. Gazetelerin spor servisi sorumluları ile Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya gelen ve gündeme ilişkin açıklamalar yapan Cengiz, 1-1’lik skor sonrası “Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ı da isim vermeden, “Sana ne, sen kendi işine bak” diye eleştirdi. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’la birlikte gazetecilerin karşısına çıkan Mustafa Cengiz, hakem hatalarından yakınırken şu açıklamalarda bulundu:

* Sezon başından bu yana aleyhimize 21, lehimize 4 hakem hatası yapılmış. Bize yapılan haksızlık hiçbir takıma yapılmadı. Niçin TV’lerde hakem hataları konuşuluyor? Çünkü ölümcül hatalar yapıyorlar. Bir hata tamam, 3 hata tamam ama üst üste 5 hata sonrası Fenerbahçe derbisinin ardından Hüsnü Bey’i (TFF Başkanı Güreli) aradım. O da, hakemlere hiçbir müdahalesinin olmadığını bir sıkıntı varsa MHK ile konuşmam gerektiğini söyledi. Muhittin Bey, Serdar Bey ve üyeler vardı. Hakemler VAR’a gitsin dedik. O kadar! Ayrıca VAR kayıtları açıklansın dediğimizde karşı çıktılar. VAR kayıtlarının açıklanıp açıklanmaması bir diğer kulübün başkanını ne ilgilendiriyor anlamadım. Son 4 hafta ölümüne oynayacağız. Ama 'pislik' yapmayız biz. Derbi maça Çakır, Yıldırım ve Suat Arslanboğa'nın adı geçiyor.

* Kısa vadede hakemler torbadan çıkarsa adaletli olur. Kura çekelim. Uzun vadede ise hakem kardeşlerimiz eğitilmeli, iyi insan olmalı. Dürüst hakem istiyoruz, karakter eğitimi şart. Şimdi ben kimseye karaktersiz demiyorum, ama iyi insanların sayısı artmalı. Çünkü her hafta Cüneyt Çakır ve nöbetçi eczane gibiler. Onlara da yazık. Örneğin Mete Kalkavan’ın kıymetli babası Galatasaray-Mersin maçında kalp krizi geçirip vefat etmiş, Allah rahmet eylesin, ama bu hakemi Galatasaray’ın kritik maçlarına verip onu ruhsal açıdan zor durumda bırakıyorsan olmaz.

‘UILENBERG’İ ŞİKÂYET ETTİK’

* Türk hakemliği nerede bitti biliyor musunuz, büyük bir maçta yardımcı hakemin kafası yarıldı, maçın tatil olması gerek, 45 dakika tedavi ile hakem maça çıktı. Üstelik o hakem 'aferin iyi yaptın' diye korundu. Amirleri de kutlamış, o hakem çıkıp, ‘Eğer o maçı oynatmasam tribünler sahaya inerdi’ dedi. Yazık! Yurt dışından gelenleri de kendimize benzetiyoruz. Hakem eğitmeni Uilenberg, aleyhimizdeki hataları açıklamaması gerekirken paylaşmış. Biz de onu UEFA’ya şikâyet ettik. UEFA ise ‘Konu TFF’nin sorunu, çünkü maaşını onlar veriyor’ diye bir cevap verdi. Böylelikle neyin ne olduğu ortaya çıktı.

‘KULÜPLER BİRLİĞİ AYAĞINA KURŞUN SIKTI’

* Kulüpler Birliği deklarasyon yayımladı. Ayaklarına kurşun sıktılar. 18 kulüp var, 11’i imzalamamış, üstelik metni yazan kişi de imzalamamış (Göksel Gümüşdağ’ı kast ediyor). Oysa Kulüpler Birliği, Mete Kalkavan’la, hakem kavgasıyla değil, dünya futbolunun gideceği yerle uğraşmalı. Örneğin Avrupa’da 3 ayrı birlik oluştu. UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği. Agnelli, PSG’nin Katarlı Başkanını bu organizasyonlardan birine davet etti. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 6 sıra dışındaki liglerin takımlarına ayrılan paralar azalıyor. TFF, Kulüpler Birliği bu işlerle uğraşsın. Yayın geliri çok azaldı. Bir önceki yıl örneğin 10 milyon Dolardı, bu yıl 2 milyon Dolara indi. Yayıncısı son anda beIN Sports oldu. UEFA da aldığı para oranında bize ödeme yaptı.

‘SEÇİM KARARI ALABİLİRDİM'

Galatasaray’ın 23 Mart’taki mali genel kuruluna ve ibrasızlık konusuna da değinen Mustafa Cengiz, “Eğer şampiyonluğa oynamasak dakika düşünmem istifa kararı alırdım. Ama o gece 23.00’te Fatih Terim aradı, basket takımından aradılar, sporcular huzursuz olmuş. Şampiyonluğa giderken böyle bir karar alsam beni hainlikle suçlarlardı. O yüzden görevimize devam ettik ve görevimizin başındayız. Ancak camiadaki bazı kişiler de sorumlu davranmalı. Beni, kongrede ‘seçim kararı al’ diye bir eski başkan uyardı. Cevap bile vermedim, ayıptır. Üstelik kulüp iyi yönetiliyor. İlk kez 2 yıl üst üste kâra geçtik. Baskette kadın takımımız kendi değerinden 10 misli fazlaya karşı kurulan takımlara karşı oynuyor ve başarılı oyuyor. Geçen yıllarda hocaya verilen para tutarında takım kurduk” diye konuştu.

‘FENER OL’ YORUMU

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’nin destek kampanyası “Fener Ol” ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz, bu kampanya benzeri bir çalışmaları olduğunu belirterek “Biz de çok iyi proje yaptık. Ama sonra düşünüp vazgeçtik. Çünkü camiamız bize şimdi ‘10 milyona adam alıp parayı çarçur ediyorsunuz, sonra para istiyorsunuz’ derler diye düşündük. Yoksa Fenerbahçe gibi bizim de 1 milyar üst sınırlı destek iznimiz vardı” dedi.