Beşiktaş'tan taraftarına bilgilendirme

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçı tribünde takip edecek taraftarların toplu olarak götürüleceğini açıkladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımız, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile karşılaşacak.



Maçı tribünde izleyecek olan taraftarlarımız, stadyuma toplu olarak götürülecektir.



Taraftarlarımızın 5 Mayıs Pazar günü Vodafone Park Kuzey Tribün arkasında bulunan İBB garajı önünde buluşmaları gerekmektedir.



Toplanma saati 14.00, hareket saati 15.00’dir ve hareket saati öncesinde taraftarlarımızın alanda toplanmaları gerekmektedir.



Bilet kontrolü yapılarak taraftarlarımız otobüslere alınacaktır. Bileti olmayan taraftarlarımızın alanda bulunmamalarını rica ederiz"