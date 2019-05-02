Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını Malatyalı Üniversite Öğrencileri Platformu üyeleri de izledi.

Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde istasyon koşuları yapan oyuncular, daha sonra kuvvet ve pas çalışması yapıp, taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda sağanak altında çalıştı.

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