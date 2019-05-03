TFF İmamoğlu'nu unuttu!

Türkiye Futbol Federasyonu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yok saydı. İmamoğlu'ndan dün gece düzenlenen Futbolun Süperleri gecesine katılmasını rica eden TFF, geceye dair fotoğrafları ve bilgileri paylaştığı haberde İmamoğlu'nun ne görüntüsüne ne de adına yer verdi. İBB Başkanı'nın Ali Koç ile çekilen fotoğrafı ise, sadece Ali Koç'un gözükeceği şekilde sitede yer aldı. Futbolun Süperleri gecesi, iktidarın takımı Başakşehir'e verilen ödüllerle de dikkat çekmişti. Federasyonun internet sitesinde yayımlanan haberin içinde kullanılan fotoğraflarda Saanyi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yer alıyor. Anımasanacağı gibi Galatasaray Kulübü de Başakşehir'in şovuna dönen töreni protesto etmişti.



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