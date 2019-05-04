Dadaşlar küme düşme hattından uzaklaştı

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: 2 - BURSASPOR:0
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Tolga, Hakan Arslan, Kanstrup, Emrah (dk. 89 Scuk), İbrahim, Kone (dk. 71 Opseth), Taylan (dk. 87 Tshabalala), Sunu, Eduok
BURSASPOR: Okan, Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut (dk. 83 Umut Nayir), Badji, Aytaç, Yusuf, Saivet (dk. 65 Furkan), Latavlevici, Sakho (dk. 65 Kubilay)
GOLLER: dk. 76 Eduok, dk. 83 Hakan (BB Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Kanstrup, Emrah, Tolga, Yusuf (BB Erzurumspor); Saivet (Bursaspor)