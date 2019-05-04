Dadaşlar küme düşme hattından uzaklaştı

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Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

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