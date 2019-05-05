Dev derbi geldi çattı

Süper Lig'de geride kalan 30 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 60 puanla lider Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 17 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgiyle 59 puan elde etti ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada yer buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin yarınki maçın skoruna göre lider olma durumu mevcut. Lider Medipol Başakşehir'in deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalmasıyla Galatasaray'a liderlik şansı doğdu.

Fatih Terim'in öğrencileri, Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda 63 puana ulaşacak ve Medipol Başakşehir ile puanını eşitleyecek. Ligde 30. hafta itibarıyla 33 averajı bulunan sarı-kırmızılılar, liderliği turuncu-lacivertli ekipten devralacak.

Süper Lig'de 59 puanla üçüncü sırada bulunan Beşiktaş ise, 60 puanlı Galatasaray'ı yendiği takdirde ikinci sıraya yükselecek. Beşiktaş, alacağı galibiyetle ayrıca 63 puanlı Medipol Başakşehir ile farkı da bire düşürecek.

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Media Group, derbiyi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede canlı yayınla ekranlara getirecek. Karşılaşma, Türkiye'e beIN Sports HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Dev maç öncesi Galatasaray'da sol üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Kostas Mitroglou derbi maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise sakatlığı süren Gary Medel'in dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Martin Linnes, Emre Taşdemir ve Emre Akbaba bu maçta kart görmeleri halinde gelecek haftaki Çaykur Rİzespor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sarı kart ceza sınırında bulunan isimler ise Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma.