Beşiktaş taraftarları TT Arena'da

Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray debi maçı için yola çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasına gitmek isteyen Beşiktaş taraftarları Vodafone Park’ta toplandı. 35 otobüsle saat 15.30'da yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada giriş yaptı. Bu arada taşkınlık yapan bazı taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı.

Otobüslerden indirilen taraftarların, güvenlik kordonu altında tribünlere girişi sağlandı.