Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray debi maçı için yola çıktı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasına gitmek isteyen Beşiktaş taraftarları Vodafone Park’ta toplandı. 35 otobüsle saat 15.30'da yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada giriş yaptı. Bu arada taşkınlık yapan bazı taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı.
Otobüslerden indirilen taraftarların, güvenlik kordonu altında tribünlere girişi sağlandı.
Beşiktaş taraftarları TT Arena'da
Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı.
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Yayınlanma tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar, 16:06
Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray debi maçı için yola çıktı.