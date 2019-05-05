A+ A-

Beşiktaş taraftarları TT Arena'da

Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinin oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 5 Mayıs 2019 Pazar, 16:06

Beşiktaş taraftarı, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray debi maçı için yola çıktı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasına gitmek isteyen Beşiktaş taraftarları Vodafone Park’ta toplandı. 35 otobüsle saat 15.30'da yola çıkan Siyah-beyazlı taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada giriş yaptı. Bu arada taşkınlık yapan bazı taraftarlar polis tarafından gözaltına alındı.
Otobüslerden indirilen taraftarların, güvenlik kordonu altında tribünlere girişi sağlandı.

Cumhuriyet İMECESİ