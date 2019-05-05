Göztepe farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, Antalyaspor'u 4-1 yenerek haftayı küme düşme hattının üstünde tamamladı.
Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından etkisini arttıran ev sahibi ekip, 18. dakika da Antalyasporlu Mevlüt Erdinç'in golü karşılaşma beraberlik getirdi. Sarı-Kırmızılılar, Deniz Kadah'ın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, Serdar Gürler'in attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Ligin sonlarına yaklaşıldığı kritik haftada ki galibiyetiyle Göztepe, puanını 33'e çıkaran Göztepe, 31. haftayı düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde 15. sırada kapattı.
Antalya ekibi ise haftayı mağlubiyetle kapatarak 42 puanda kaldı.