Göztepe farklı kazandı

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Antalya ekibi ise haftayı mağlubiyetle kapatarak 42 puanda kaldı.

Ligin sonlarına yaklaşıldığı kritik haftada ki galibiyetiyle Göztepe, puanını 33'e çıkaran Göztepe, 31. haftayı düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde 15. sırada kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, Serdar Gürler'in attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından etkisini arttıran ev sahibi ekip, 18. dakika da Antalyasporlu Mevlüt Erdinç'in golü karşılaşma beraberlik getirdi. Sarı-Kırmızılılar, Deniz Kadah'ın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

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