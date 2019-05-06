Altınordu'nun play-off inadı





İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 32. haftada deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu, Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftanın ardından kendisine ilk 6 içinde yer buldu.

Adanaspor galibiyetiyle puanını 54'e çıkaran Altınordu, Adana Demirspor'un deplasmanda Giresunspor'a mağlup olmasıyla 6. sıraya yükseldi. İzmir temsilcisi son iki haftaya 52 puanlı Adana Demirspor ve Ümraniyespor'un önünde girdi.

Kalan 2 haftada bu pozisyonunu korumayı hedefleyen Altınordu gelecek hafta Boluspor'u konuk ettikten sonra Giresunspor deplasmanına çıkacak.

Altınordu, 2014-2015'ten itibaren tekrar mücadele ettiği 1. Lig'de ilk sezonunda play-off'u 1 puanla kaçırmış, son 2 sezonda ise averajla ilk 6 içinde kendisine yer bulamamıştı.

Geçen sezon averajla Altınordu'nun önünde yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2016-2017'de ise Göztepe, play-off'tan Süper Lig vizesi almıştı.