Hürser Tekinoktay yönetimini açıklamaya başladı

Beşiktaş’ta pazar günü yapılacak olan olağan seçimli genel kurulda aday olan Hürser Tekinoktay, yönetim kurulu listesini açıklamaya başladı. Hürser Tekinoktay’ın yönetim kurulu listesinde yer alacak olan ilk 3 isim; finans uzmanı Tamer Mert, hukukçu Emre Esen ve denizcilik sektöründen Engin Bayraktutan oldu.

Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul pazar günü yapılacak. Başkan Fikret Orman’a tek rakip olarak adaylığını açıklayan ve gerekli imza sayısını toplamayı başaran Hürser Tekinoktay, listesini açıklamaya başladı. Daha önce Temuçin Tüzecan ve Asım Kantoğlu’nun, kazanması halinde kendisine danışmanlık yapacağını açıklayan Tekinoktay, yönetim kurulunda yer alacak olan ilk 3 ismi de açıkladı. Finans sektöründe faaliyet gösteren Tamer Mert, hukukçu Doç. Dr. Emre Esen ve denizcilik sektöründe boy gösteren Engin Bayraktutan, kazanması halinde Hürser Tekinoktay’ın yönetim kurulunda yer alacak.