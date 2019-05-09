Süper Lig'de 32. hafta heyecanı

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Süper Lig'in 32. haftasındaki müsabakaların programı şöyle:

Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, yarın ligde kalma mücadelesi veren ekiplerden Bursaspor'u konuk edecek. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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