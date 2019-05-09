Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'de forma giyen Kerem Demirbay, bir başka Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Leverkusen'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada bonservis ile ilgili bir bilgiye yer verilmezken, Alman basınında Leverkusen'in Kerem Demirbay'ın 28 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödediği yazıldı.
Kerem Demirbay Leverkusen'de
Bayer Leverkusen, Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Yayınlanma tarihi: 9 Mayıs 2019 Perşembe, 14:18