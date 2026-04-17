Son Dakika... Gülistan Doku dosyasında adı geçiyordu... Soruşturma başlatılmıştı: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında gözaltı kararı!

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin müfettiş görevlendirmesi yapıldı.

BAŞSAVCILIK YAZI YAZDI: "YETERLİ SUÇ ŞÜPHESİNE ULAŞILDIĞI..."

Öte yandan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı da Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı.

Yazıda, Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturma dosyasında 'Kasten insan öldürme', 'Cinsel saldırı', 'Suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi', 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suçluyu kayırma' suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Yazıda, "Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibari ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in TCK'nın 281/1-2 maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı, ancak Tuncay Sonel'e ilişkin isnat ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu, 5271 sayılı CMK'nın161/6'ncı maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebi ile Cumhuriyet Başsavcılığınızca Tuncay Sonel hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere; gereğinin takdir ve ifası rica olunur" denildi.

Valiler hakkında kişisel suçları sebebiyle soruşturma yapılmasının, suç tarihinde görev yaptığı ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütüldüğü, görev sebebiyle soruşturma yapılmasının ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yetkisiyle yürütüldüğü bildirildi.

AÇIĞA ALINDI

Sonel, soruşturma kapsamında açığa alındı.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok'un etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği bildirildi.

GÖZALTI KARARI

Evrensel'in Eski Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin'e dayandırdığı haberine göre Sonel hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Doku’nun kayıp olmasına ilişkin soruşturmada 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden o dönemde İl Özel İdare Memuru olan Erdoğan Elaldı, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği hâkimlikte "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen diğer üç kişi arasındaki, Doku’nun SİM kartını kendi telefonuna takarak kimi bilgileri sildiği öğrenilen eski polis memuru Gökhan Ertok da tutuklanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku’nun eski erkek arkadaşı ve baş şüpheli Zeinal Abakarov, Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, annesi Cemile Yücer, Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu, Mustafa Türkay Sonel’in arkadaşı Uğurcan Açıkgöz, ihraç edilen eski polis Gökhan Ertok ve Munzur Üniversitesi’nde görev yapan bazı personel vardı