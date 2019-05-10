Robin van Persie'den şok karar

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı futbolcu Robin van Persie futbol kariyerini sonlandıracak. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, basın toplantısında bunu doğrularken, "van Persie Pazar günü ADO Den Haag karşılaşmasında sahada hazır olacağını söyledi.

Futbolculuk hayatına Feyenoord'da başlayan Hollandalı, kariyerinde Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe forması giydi. Sarı-Lacivertli takımda yaklaşık 3 yıl forma giyen van Persie, tekrardan ülkesinin takımlarından Feyenoord'un yolu tuttu.

Kariyerinin son yılında Hollanda kulübüyle bu sezon 30 karşılaşmada forma giyen van Persie, 18 gol atarken 5 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi

35 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 87 karşılaşmaya çıkarken 36 kez gol sevinci yaşadı.

Kariyeriyle ilgili Hollanda basınına daha önce yaptığı açıklamalarda bu sezon sonunda futbolu bırakacağını söylemişti.