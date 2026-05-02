Son dakika... Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldı

Son dakika... Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldı

2.05.2026 14:51:00
Son dakika... Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldı

Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"bakırköy cumhuriyet başsavcılığı; istanbul 40. ağır ceza mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyasının, marmara ceza infaz kurumları kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık aykut erdoğdu’nun avukatı olan tuba torun erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, avukatlık kanunu hükümleri de gözetilerek, cumhuriyet başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır."

TORUN NE DEMİŞTİ?

İBB davasının 30. duruşmasının ardından açıklama yapan Tuba Torun Erdoğdu, yaşanan hukuksuzluklara tepki göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adem Soytekin'in ifadesi öne alındı. Neden? Çünkü psikolojisi bozuluyordu beyefendinin. Meğerse tahliye etmek içinmiş. Bir tane suçtan yargılanan, cezasını çoktan çekmiş olan Aykut Erdoğdu'nun tahliyesinin istenmemesi hukuksuzluğun dibidir. Bu akşam Aykut Erdoğdu serbest bırakılmazsa bu bir savaş ilanıdır."

Tutuklu Aykut Erdoğdu isyan etmişti: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'işkence' yanıtı
Tutuklu Aykut Erdoğdu isyan etmişti: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'işkence' yanıtı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Davası'nda tutuklu bulunan Aykut Erdoğdu'nun "Aşağıda işkence başladı, ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, aşağıda etrafımız pislik içinde" söylemlerine yanıt verdi.
Dilek İmamoğlu Silivri'den seslendi: 'Yandaş basın duruşmalara neden katılmayı bıraktınız?'
Dilek İmamoğlu Silivri'den seslendi: 'Yandaş basın duruşmalara neden katılmayı bıraktınız?' Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Silivri'de yaptığı konuşmada, "Yandaş basın size sesleniyorum. Duruşmalara neden katılmayı bıraktınız? Bu hafta bir oturuma katılıp oturumun gidişatını görünce salondan erken ayrıldınız. Çünkü bir yılı aşkın süredir yaratmaya çalıştıkları algı artık tamamen çökmüştür" dedi.
Aykut Erdoğdu'dan 'iddianame' açıklaması: 'Bu çirkin iftirayı şimdiden çürüttüğümüzü bilmenizi isterim'
Aykut Erdoğdu'dan 'iddianame' açıklaması: 'Bu çirkin iftirayı şimdiden çürüttüğümüzü bilmenizi isterim' İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu "Bu derece dayanaksız, mantıksız, ciddiyetten yoksun bir iftirayla aylardır tutsak edilmiş olmam, yalnız benimle değil tüm ülkenin geleceğiyle ilgili büyük bir sorundur, endişe kaynağıdır. Bu çirkin iftirayı şimdiden çürüttüğümüzü bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.