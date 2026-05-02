Son dakika... Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"bakırköy cumhuriyet başsavcılığı; istanbul 40. ağır ceza mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyasının, marmara ceza infaz kurumları kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık aykut erdoğdu’nun avukatı olan tuba torun erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, avukatlık kanunu hükümleri de gözetilerek, cumhuriyet başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır."

TORUN NE DEMİŞTİ?

İBB davasının 30. duruşmasının ardından açıklama yapan Tuba Torun Erdoğdu, yaşanan hukuksuzluklara tepki göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adem Soytekin'in ifadesi öne alındı. Neden? Çünkü psikolojisi bozuluyordu beyefendinin. Meğerse tahliye etmek içinmiş. Bir tane suçtan yargılanan, cezasını çoktan çekmiş olan Aykut Erdoğdu'nun tahliyesinin istenmemesi hukuksuzluğun dibidir. Bu akşam Aykut Erdoğdu serbest bırakılmazsa bu bir savaş ilanıdır."