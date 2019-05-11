Beşiktaş’ta gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da kulübün borcu açıklandı. Açıklanan rakama göre siyah-beyazlıların toplam borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL.
Beşiktaş Kulübü’nün gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 2 milyar 423 milyon 706 bin TL olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş’ta gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da kulübün borcu açıklandı. Açıklanan rakama göre siyah-beyazlıların toplam borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL.
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Yayınlanma tarihi: 11 Mayıs 2019 Cumartesi, 12:22
Beşiktaş’ta gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da kulübün borcu açıklandı. Açıklanan rakama göre siyah-beyazlıların toplam borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL.