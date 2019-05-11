Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray'ın bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Ç.Rizespor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yapacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.