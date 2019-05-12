Beşiktaş'ta seçimli genel kurul başladı

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, kongre divan başkanlığına Atıf Keçeci seçildi.

Genel kurulda, mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay, 3 yıllık yeni dönem başkanlığı için yarışacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 204 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek. Fikret Orman beyaz, Hürser Tekinoktay ise sarı renkli zarfla genel kurulda başkanlık yarışı verecek.

Ayrıca, genel kurulda denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarında da seçim olacak. Seçme ve sicil kurulunda 3, denetim ile disiplin kurullarında ise ikişer liste seçime girecek.

- Yönetim kurulunda üye sayısı düşecek

Beşiktaş Kulübünde bugünkü seçimden itibaren bir başkan ve 13 yönetim kurulu üyesi görev yapacak.

Siyah-beyazlı kulübün 15 Eylül 2018'de gerçekleştirilen tüzük tadil kongresinde kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16'dan 14'e düşmesi yönündeki talep kabul edilmişti.

Buna göre, geçmiş dönemlerde bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyenin görev aldığı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, yeni dönemde bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmişti.

- Fikret Orman'ın listesi

Fikret Orman'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre

Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

- Hürser Tekinoktay'ın listesi

Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listesi ise şu isimlerden oluştu:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Engin Bayraktutan, Mehmet Serkan Ergin