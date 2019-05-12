Başakşehir'in galibiyet hasreti sonra erdi

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 0-1 geriye düştüğü maçta Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Medipol Başakşehir, averaj farkıyla aynı puanda bulunduğu lider Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede perdeyi açan gol, Ankaragücü'nde 17'de Boyd'dan geldi: 0-1. Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, ikinci yarının hemen başında Bajic'in attığı gol, Başakşehir'e beraberliği getirdi: 1-1.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve zirve yarışını sürdürdü.

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