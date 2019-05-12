Başakşehir'in galibiyet hasreti sonra erdi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk eden Medipol Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve zirve yarışını sürdürdü.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede perdeyi açan gol, Ankaragücü'nde 17'de Boyd'dan geldi: 0-1. Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, ikinci yarının hemen başında Bajic'in attığı gol, Başakşehir'e beraberliği getirdi: 1-1.
Turuncu lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Brezilyalı yıldızı Robinho'dan geldi: 2-1.
Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Medipol Başakşehir, averaj farkıyla aynı puanda bulunduğu lider Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, Gökhan İnler, Jojic, Edin Visca, Soner, Napoleoni, Bajic.
Ankaragücü'nün 11'i: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moulin, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill.