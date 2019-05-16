55 yıllık futbol yaşamını arşivledi

Kayseri'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Fehmi Kuş, futbola 15 yaşındayken eğitim gördüğü Kayseri Lisesi'nde başladı. Okul takımında görev yapan Kuş, kentin amatör takımlarından biri olan Sanayispor'un yanında Şimşekspor'da da futbol oynadı. Futbol hayatında önemli başarılara imza atan Fehmi Kuş, 25 yaşında futbolu bıraktı. 6 yıl sonra teknik direktör olarak yeşil sahalara dönen Fehmi Kuş, ilk olarak o dönem 2'inci ligde bulunan Kayserispor'da görev yaptı. 1979-1988 yılları arasında Kayserispor'da bu görevini sürdüren Kuş, ardından kentte bulunan amatör takımlarda da görev aldı. Başta Kayserispor olmak üzere çok sayıda takıma futbolcu yetiştiren Fehmi Kuş, şu anda süper amatör ligde mücadele eden Şimşekspor'da genel koordinatör olarak görev yapıyor. Kuş, 55 yıllık futbol hayatında çekilen fotoğraflarını ve kendisiyle ilgili gazetelerde çıkan haberleri ise yarım asırdır arşivliyor. Yel, Şimşekspor'un idari binasında sakladığı arşivine gözü gibi bakıyor.



"KAYSERİSPOR'UN ZOR ZAMANLARINDA GÖREV ALDIM"

Fehmi Kuş, Kayserispor'un zor zamanlarında teknik direktörlüğünü yaptığını belirterek, "Genellikle Kayserispor'un zor zamanlarında görev aldım. Pahalı antrenörler gelmeyince ya da takım iyi gitmeyince ben transfer edilmiştim. Takım zor durumda iken, küme düşme potasında iken pazarlık etmeden görevi kabul ettim. Kayserispor'un sıkıntılı zamanlarında hatırlandım. Şöyle bir ifade vardır, 'Para varsa başka kuş, para yoksa Fehmi Kuş' diye bir deyim çıkmıştı. Ama çok şükür her geldiğimde başarılı oldum. Nereye gidersem saygı hürmet görüyorum, bunun mükafatı bu oldu" diye konuştu.

Antrenörlük yaptığı dönemlerde çok sayıda ünlü teknik direktöre rakip olduğunu kaydeden Kuş, "Fatih Terim, Samet Aybaba, Rasim Kara, Şenol Güneş gibi isimler futbol oynarken ben antrenör olarak rakip oldum. Hatta bir seferinde Beşiktaş'ta Samet ve Rafet'in oynadığı dönemlerde 0-0'ın rövanşında İstanbul'da 1-0 yenilmiştik" ifadelerini kullandı.



"SADECE VEFA BEKLİYORUZ"

Kayserispor'da futbolculara ödenek oluşturulmadığından zamanında 3 ev 1 arsasını sattığını söyleyen Fehmi Kuş, "Biz de unutuluyoruz. Bir beklentimiz yok; ama zor zamanlarında koşarak geldiğimiz kulüpten sadece vefa bekliyoruz. 55 yıllık futbol hayatımda çekilen fotoğrafları, gazetelerde çıkan haberleri arşiv yapıyorum. Bugün burada 1960 senesinden bu zamana kadar Kayseri ve Türk futbolu var. Henüz gün yüzüne çıkartamadığım dosyalar dolusu haber ve fotoğraf var. Bunlara baktığım zaman mutlu oluyorum. Gözümde geçmiş anılarım canlanıyor" dedi.