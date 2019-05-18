Trabzon'da dev maç başladı... CANLI ANLATIM

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi ve Joao Pereira karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta ise yine sakatlıkları yüzünden Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz, Trabzon'a götürülmedi.

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak

CANLI ANLATIM

2. dakika: Trabzonspor maça hızlı başladı. Yay üzerinde Nwakaeme'ye doğru gönderilen topta Beşiktaş savunması dikkatliydi.

7. dakika: Sağ kanattan uzun kullanılan taç atışı sonrası Pereira'nın ortaladığı topu Rodallega'ya gelmeden Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

9. dakika: İLK ŞUT! Sol kanattan Nwakaeme'nin ortaladığı top savunmadan sekti. Ceza alanı dışındaki Pereira'nın gelişine vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

12. dakika: BÜYÜK TEHLİKE! Nwakaeme'nin topuğuyla nefis bıraktığı topla savunma arkasına sarkan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Karius topu kornere çeldi.

17. dakika: NET FIRSAT! Ceza alanı içinde topla buluşan Nwakaeme'nin nefis hareketler sonrası geriye çıkardığı topa Sosa vurdu, kale önündeki Yusuf'un dokunduğu top üstten auta çıktı.

24. dakika: Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı dışına açılan topa Caner Erkin gelişine voleyi vurdu, kaleye doğru giden top savunmadan sekip kornere çıktı.



26. dakika: Orta sahadan gönderilen derinlemesine pasla savunma arkasına sarkan Yusuf Yazıcı soldan içeri girip vuruşunu yaptı, direkten dönen top sonrası ilk pozisyon için ofsayt bayrağı kalktı.

29. dakika: Şu ana dek Trabzonspor 2'si isabetli olmak üzere 5 şut çekerken Beşiktaş ise henüz rakip kaleyi yoklayamadı.

32. dakika: MÜTHİŞ ŞUT! Sol çaprazdan ceza alanına sokulan Nwakaeme'nin penaltı noktası üzerinden çektiği nefis plasede kaleci Karius müthiş bir reaksiyonla topu çeldi.

Burak Yılmaz eski takımına karşı

İki takım arasındaki karşılaşma Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz için ayrı bir anlam taşıyacak. Burak, siyah-beyazlı formayla, yaklaşık 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor’a karşı gol arayacak. Sezon başında Trabzonspor kadrosunda yer alan ve 7 lig maçında 5 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla da 14 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırdı. Burak Yılmaz, Trabzonspor filelerini havalandırarak Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarındaki suskunluğunu da sonlandırmaya çalışacak.

Medical Park tıklım tıklım!

Ligde bu akşam Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor’da futbolseverler, biletlere yoğun ilgi gösterdi. 35 ile 400 TL arasında satışa çıkarılan biletlerin büyük kısmı tükendi. Maç saatinde Medical Park Stadı’nda kombineler de dahil olmak üzere 30 binden fazla Bordo-Mavili seyirci olacak. Karadeniz ekibinin taraftarları da 90 dakika boyunca takımlarına destek verecek.

4 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş’ta, Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekipte; Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens bu akşam kart görürse, sezonun son haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Gary Medel göreve hazır

Kara Kartal’da sakatlığı nedeniyle son iki lig maçında oynayamayan Gary Medel, hafta içinde takıma dahil olmuştu. Galatasaray maçında sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve takımdan ayrı koşular yapan Gökhan Gönül’ün bu akşamki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.