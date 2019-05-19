Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında kazananın şampiyonluğunu ilan edeceği Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesi Başakşehir cephesinden şampiyonluk paylaşımı geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligde 33. haftaya girilirken Medipol Başakşehir'den şampiyonluk paylaşımı geldi. Türk Telekom Stadı'nda kazanan bu akşam şampiyonluğunu ilan edecek.

Medipol Başakşehir, maç öncesi "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık..." paylaşımında bulundu.