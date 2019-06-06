Bayramlaşma töreni Berat Albayrak için ertelenmiş!

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü yapılması gereken bayramlaşma törenini bayramın üçüncü gününe alan Ahmet Ağaoğlu'nun bu kararı almasındaki neden ortaya çıktı. Başkan Ağaoğlu'nun Bakan Berat Albayrak'ı karşılamak için ertelediği ortaya çıktı.

Dün Bakan Berat Albayrak'ı karşılamak üzere Trabzon Havaalanı'na giden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bu tutumu çifte standart olarak yorumlandı. Trabzonspor camiasının ileri gelenleri "Dün Ekrem İmamoğlu, Trabzon'a geldi diye yılların geleneği olan bayramlaşma törenini erteleyen zihniyetin bir gün sonra koşa koşa havaalanına giderek AKP'li Bakan Albayrak'ı karşılaması çifte standartın tâ kendisidir. Böyle bir zihniyetin Trabzonspor'a başkanlık yapması kabul edilebilir bir durum değildir. İktidardan destek alacağız diye Trabzonspor'u siyasetin oyuncağı yaptılar.Trabzonspor başkanının bir duruşu olur. İlkesizlik bu. Hiçbir büyük kulüp buna izin vermez. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe siyaset için geleneklerinden vazgeçmez, bir bakanı ağırlamak için havaalanına gitmez" dediler.