Galatasaraylı Sofiane Feghouli: Beni göndermek istediler

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla Galatasaray'ın 22. şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, Afrika Uluslar Kupası öncesinde Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray forması ile ikik sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaraylı Sofiane Feghouli, "Üst üste ikinci şampiyonluk elde ettik ve bundan ötürü çok mutluyum. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nı da kazandık ve bu iki zaferde benim de büyük katkım oldu. Bu durum, Galatasaray'da hedeflerime ulaştığımı gösteriyor çünkü buraya kupalar kazanmak için gelmiştim. Ben de bundan büyük keyif aldım ve bunun görüldüğünü düşünüyorum. Umuyorum ki önümüzdeki sezon üç kulvarda birden başarılı olmak için daha da güçleneceğiz ve taraftarlarımızı daha çok mutlu edeceğiz." dedi.

"Beni göndermek istediler"

Sarı-Kırmızılı takımda sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görülen Feghouli, "Sezon başında yönetim beni takımdan göndermek istiyordu. Kulüple 5 yıllık kontrat imzalamıştım ve yalnızca bir sezon oynayıp ayrılmayı düşünmüyordum. Bu nedenle sabırlı olmaya çalıştım.. Bir noktada durumun tersine döneceğini biliyordum" ifadelerini kullandı.

"Adımı tarihe yazdırmak istiyorum"

Galatasaray'da kariyerinin en güzel sezonlarını yaşadığını belirten Cezayirli yıldız, "

"Bu sezon kariyerimin en güzel sezonlarından biriydi. Şampiyonluk maçında takıma beraberliği getiren golü attığımda kazanacağımızı biliyordumy. Adımı Galatasaray'ın tarihine yazdırmak istiyorum. Üç yıl daha kontratım var ve yönetim ayrılmamı istemezse gelecek sezon da takımda kalacağım" diye konuştu.