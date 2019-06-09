Federasyon başkanına cinsel tacizden ömür boyu men!

Afganistan Futbol Federasyonu eski başkanı Keramuddin Karim, Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularına cinsel saldırıda bulunduğu için ömür boyu futboldan men edildi.

Kadın Milli Takım futbolcularına cinsel saldırıyla suçlanan Afganistan Futbol Federasyonu eski başkanı Keramuddin Karim’in soruşturması sona erdi.

FIFA tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Karim hakkında futboldan ömür boyu men cezası kararı çıktı. Ayrıca 1 milyon İsviçre Frankı (795 bin Sterlin) para cezası verildi.

Aralık ayında görevi askıya alınan Karim, 2013-2018 yılları arasında 5 oyuncuya cinsel saldırıyla suçlanıyordu.