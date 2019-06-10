Selçuk İnan kalmak istiyor

Galatasaray'da yıllık yaklaşık olarak 3 Milyon Avro kazanan Selçuk İnan, büyük fedakarlıkla maaşında indirim yaparak kariyerini Sarı-Kırmızılı kulüpte sonlandırmak istiyor.
Yıllık maaşını 500 bin Euro’ya kadar çeken Selçuk İnan, kariyerini Sarı-Kırmızılı forma ile noktalamayı planlıyor.
Galatasaray yönetiminin ise futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapacağı ve tecrübeli ismin 1 sene daha kalması için girişimlere başlanılacağı öğrenildi.
34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 8 senede 13 kupa kazandı.