Selçuk İnan kalmak istiyor

Galatasaray'da yıllık yaklaşık 3 Milyon Avro kazanan Selçuk İnan, büyük fedakarlıkla maaşında indirim yaparak kariyerini Sarı-Kırmızılı kulüpte sonlandırmak istiyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi, 11:55

Galatasaray'da yıllık yaklaşık olarak 3 Milyon Avro kazanan Selçuk İnan, büyük fedakarlıkla maaşında indirim yaparak kariyerini Sarı-Kırmızılı kulüpte sonlandırmak istiyor.

Yıllık maaşını 500 bin Euro’ya kadar çeken Selçuk İnan, kariyerini Sarı-Kırmızılı forma ile noktalamayı planlıyor.

Galatasaray yönetiminin ise futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapacağı ve tecrübeli ismin 1 sene daha kalması için girişimlere başlanılacağı öğrenildi.

34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 8 senede 13 kupa kazandı.

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Selçuk İnan