Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yerli forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i bitiriyor.. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon kiralık olarak oynadığı Antalyaspor'da çok iyi bir performans gösteren tecrübeli yıldızla anlaşma sağladı. Yönetim şimdi, Mevlüt'ün bonservisini elinde bulunduran Başakşehir ile masaya oturacak.

Medipol Başakşehir'in 1 yıl kiraladığı Antalyaspor'da 12 gol, 3 asistle oynayan 32 yaşındaki futbolcu Mevlüt Erdinç, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından İstanbul ekibine geri döndü. Erdinç'in Başakşehir ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.