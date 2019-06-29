Mehmet Topal Medipol Başakşehir ile temasta

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir ile temis halinde.
2012 yılından beri formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal transfer görüşmelerine başladı. Deneyimli futbolcu Mehmet Topal'ın Medipol Başakşehir ile temisa geçtiği öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın kulüpten ayrılmasıyla Okan Buruk ile anlaşan Medipol Başakşehir, 32 yaşındaki oyuncunun transferi için şartları konuşması bekleniyor.
Fenerbahçe formasını 7 yıl terleten deneyimli oyuncu Mehmet Topal, eski kulübü Fenerbahçe ile 298 resmi maçta forma giymişti.