Madagaskar'dan tarihi zafer

Afrika Uluslar Kupası B Grubu 3. hafta karşılaşmasında Madagaskar ile Nijerya karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi Madagaskar, 13. dakikada Nomenjanhary ve 53. dakikada Andriamatsinoro'nun golleriyle 2-0 kazanarak gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Nijerya ise 6 puanda kalarak 2. sırada kaldı ve onlar da bir üst tura yükseldi.

Gine zorlanmadı

Öte yandan, grubun diğer maçında Gine deplasmanda Burundi'yi 2-0 yenerek puanını 4'e yükseltti ve Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi 4 üçüncüden biri olmayı beklemeye başladı.

Gine'ye galibiyeti getiren golleri karşılaşmanın 25 ve 52. dakikalarında Mohamed Yattara kaydetti. Burundi'de Nduwarugira maçın 12. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gine, oynanan diğer maçların sonucuna göre turnuvanın en iyi 4 üçüncü takımından biri olmayı başarırsa bir üst tura yükselecek.