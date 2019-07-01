İranlı Allahyar Sayyadmanesh 5 yıl Fenerbahçe'de

Allahyar: Umarım bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım

Allahyar: Umarım bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım Fenerbahçe'nin yeni transferi İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh, "İlk andan itibaren çok heyecanlıyım. Gün sayıyorum ve çok mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe'de daha da hızlandırır…