Fenerbahçe, İran'ın Esteghlal FC takımından 18 yaşındaki genç santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada; ''Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz'' ifadelerine yer verdi.
İranlı Allahyar Sayyadmanesh 5 yıl Fenerbahçe'de
Sarı Lacivertliler 18 yaşındaki İranlı genç futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya vardı.
|
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 1 Temmuz 2019 Pazartesi, 15:10