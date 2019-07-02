Garry Rodrigues'in transferinde sona gelindi

Bu sezon iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Al Ittıhad forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'in transferinde sona yaklaştı.

sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan takımlarından Al Ittihad'a transfer olan Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna katmak üzere...

Geçen sezon 9 milyon Avro'ya Suudi Arabistan'a transfer olan Garry Rodrigues'in, transferinde önemli aşama kaydetti. Al İttihad'da yıllk 3.8 Milyon Avro kazanan Rodrigues, daha düşük bir maaşla Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

Ocak 2017'de Galatasaray'a transfer olan Rodrigues, Sarı-Kırmızılı forma ile 78 resmi maça çıktı. Yeşil Burun Adalı futbolcu, 16 gol ve 16 asistle skora 32 kez katkı sağladı.

2017/2018 sezonunun devre arasında PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan kanat futbolcusu, sarı-kırmızılı takımın o sezon kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.