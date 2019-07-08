Fenerbahçe genç kaleciyi açıkladı

Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler genç kaleci Altay Bayındır ile anlaştı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe’miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.
A L T A Y B A Y I N D I R. 🧤— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 8 Temmuz 2019
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