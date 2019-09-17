Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu

Ne olmuştu?

Sarı lacivertliler, Alanyalı hücum oyuncusunun ceza alanının içinde olduğu gerekçesiyle bunun bir kural hatası olduğunu iddia ediyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçına kural hatası iddiası damgasını vurdu.

Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde kural hatası olduğu iddia edildi.

46. dakikada kaleci Altay Bayındır Altay kale alanı önünden oyunu başlattı.

Jailson topla buluşurken Alanyasporlu Papiss Cisse'nin ceza sahası içerisinde olduğu görüldü.

Sarı lacivertliler, Alanyalı hücum oyuncusunun ceza alanının içinde olduğu gerekçesiyle bunun bir kural hatası olduğunu iddia ediyor.

Eski hakem Selçuk Dereli, Alanyaspor'un ikinci golünden önce kural hatası olduğunu öne sürdü. Böylelikle maçın tekrarı da gündeme geld.